نتنياهو: إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها وأطلقنا عملية عسكرية لضرب المنشآت النووية الإيرانية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها مع انطلاق عملية "شعب كالأسد" التي تهدف لإحباط المشروع النووي الإيراني.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن العملية ضد إيران ستستمر كل الوقت اللازم، مضيفًا "الهدف من هذه العملية غير المسبوقة هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية، لا تزال لدى إيران قدرات لضربنا وقد استعددنا لذلك وأطلب من شعبنا التعاون في الأيام المقبلة.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة على إيران يوم الخميس، وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استكمال الضربة الافتتاحية التي طالت عشرات الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني ومن بينها أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران.

ودوت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، حالة طوارئ خاصة على مستوى البلاد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "بعد الضربة الاستباقية التي نفذتها إسرائيل ضد إيران، من المتوقع تعرض إسرائيل وسكانها المدنيين لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة في القريب العاجل".

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجب تقييد الأنشطة في إسرائيل اعتبارًا من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي لتقتصر فقط على الأمور "الضرورية"، بما في ذلك تعليق الأنشطة التعليمية والتجمعات وأماكن العمل، مع استثناء الأنشطة التجارية الضرورية.

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