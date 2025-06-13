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خارج الحدود

إسرائيل تشن هجوما على إيران وانفجارات قوية تهز العاصمة طهران

إسرائيل تشن هجوما
إسرائيل تشن هجوما على إيران،فيتو

أكد موقع أكسيوس وفضائية العربية، أن إسرائيل بدأت هجومها على إيران.  

ودوت انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران.

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إسرائيل إيران العاصمة الإيرانية طهران دوي انفجارات قوية وزير الدفاع الإسرائيلي

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