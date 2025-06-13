كاريزما وفيه أشياء تشبه الأهلي، سيد عبد الحفيظ يتغنى بزيزو بعد انتقاله إلى الأحمر

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن رأيه في انضمام أحمد سيد زيزو نجم الزمالك السابق إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الزمالك، وتم إعلان التعاقد الجمعة الماضية.



وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عن صفقة انضمام زيزو: "مكسب من كل الاتجاهات، عندما ظهر في الإعلام بعد انتقاله ظهرت فيه الشخصية والكاريزما والثبات، وأنه حابب يوصل شيء معين ونجح في ذلك وكان موفقًا جدًّا".

وتابع: "زيزو تحدث من نقطة قوة وهذا أمر أعجبني، ظهرت فيه أشياء تشبه الأهلي، قال أنا جئت لكي أحقق بطولات، وأركز في صناعة تاريخ لي".

الأهلي ضد إنتر ميامي

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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