زيزو: الخطيب أسطورة وريبيرو سعيد بانضمامي للأهلي ووالدي أشطر وكيل لاعبين

قال أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، إن الاسباني ريبيرو أبدى سعادته الكبيرة بارتدائه قميص النادي الأهلي، وكان لديه رغبة قوية في إشراكه أمام باتشوكا المكسيكي في المباراة الودية الأخيرة.

وأضاف زيزو خلال لقائه ببرنامج “أون سبورت”، أن ريبيرو لم يتحدث له بشكل شخصي بعد مباراة باتشوكا، ولكنه تحدث مع الفريق بشكل عام.

وأكد زيزو أنه جاهز بدنيا بنسبة 100% للمشاركة في مباريات الأهلي، وأنه تدرب بشكل جيد طوال الفترة الماضية للحفاظ على لياقته البدنية، لافتا إلى أن كرة القدم بالنسبة له هي شغل واحتراف، وحينما يدخل على أي فريق جديد فإنه يتأقلم مع زملائه سريعا.

وأشار زيزو إلى أنه لعب كثيرا إلى جوار محمد هاني في الجبهة اليمنى في منتخب مصر، وأن هناك تفاهما كبيرا بينهما، وأي لاعب سيشارك إلى جانبه، فهو قادر على التأقلم معه سريعا.

وأكد زيزو أنه يتمنى في الموسم القادم أن يتوج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وأكمل زيزو أنه يعتبر الخطيب أسطورة النادي الأهلي وأنه رمز كبير يتمنى أن يكون عند حسن ظنه.

وتحدث زيزو عن والده معتبرا أنه "أشطر" وكيل لاعبين في الدنيا بالنسبة له، كما تحدث عن جمهور النادي الأهلي، متمنيا أن يساهم مع زملائه في إسعادهم بحصد الكثير من البطولات، وأن يسعد جمهور منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم في أمريكا.

مباريات الأهلي في المونديال كلها صعبة

وأوضح زيزو أن كل مباريات الأهلي في كأس العالم صعبة، والمنافسين كلهم فرق كبيرة، ولكن الأهلي جاهز لتحقيق انجاز جديد له وللكرة المصرية

وأضاف زيزو، أنه راضٍ عن الـ35 دقيقة التي شارك فيها مع الأهلي أمام باتشوكا، ووالده أول من تحدث معه بعد المباراة وأشاد بأدائه وتسديد ركلة الجزاء، مشيرا إلى أن ريبيرو أول من شجعه على تسديد أول ركلة جزاء.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيتم تسجيلها

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك، والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة، وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.