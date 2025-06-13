الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منهم الليمون والثوم وانخفاض جديد في ورق العنب

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 18 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 4 إلى 15 جنيها، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من  جنيهين إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 9 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 5  إلى 15 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 6 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 3 إلى 7 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 3 إلى 7 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية من 20 إلى 35 جنيهًا.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

إيران بعد الهجوم الإسرائيلي: لم نبدأ الحرب لكننا سنكتب نهاية هذه القصة

بالأسماء، مقتل 6 علماء نوويين في الضربات الإسرائيلية على إيران

حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي

جيش الاحتلال: 200 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران وتم استهداف أكثر من 100 موقع عسكري

المباني تحولت إلى ركام، فيديوهات توثق حجم الدمار الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي على طهران

وكالة إيرانية: وفاة علي شمخاني مستشار خامنئي متأثرا بإصابته في الهجوم الإسرائيلي

الجيش الإيراني: تخوض القوات المسلحة والحرس الثوري حاليا معارك في سماء البلاد وسنعلن نتائجها

رئيس الوزراء: نتابع أحداث إيران أولا بأول وننسق لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الطيران المدني: المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي