الخميس 12 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض كبير في الليمون وورق العنب وارتفاع البطاطس والخيار

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح  سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 24 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من  جنيهين إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4  إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 2 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 2 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيها عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

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