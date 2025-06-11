الأربعاء 11 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها الطماطم والخيار وارتفاع الليمون 15 جنيها

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 8 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4  جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4  إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 3 إلى 6 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 2 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 2 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 55 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

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