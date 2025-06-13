أحمد السقا: الفن مخاطرة حقيقية واتضربت بالنار في عيني وقعدت سنتين مش بشوف (فيديو)

كشف الفنان أحمد السقا عن حجم الإصابات التي لحقت به خلال مشواره الفني، خاصة أثناء تأدية مشاهد الأكشن الخطرة بنفسه، مؤكدًا أن ما تعرض له يثبت أن الفن ليس مجرد تمثيل.. بل مخاطرة حقيقية.



إصابات أحمد السقا في كل مكان

وقال السقا خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية": "مفيش في جسمي 15 سم على بعض سلام. في الرأس عندي إصابة، ورجلي فيها إصابات كتيرة، والنصف اليمين من وشي فيه إصابات، وحتى المعدة.. فاضل فيها كليتين وكبد وقلب بس!".

الرصاصة التي كادت تفقده بصره

استرجع السقا أسوأ لحظة في مشواره الفني: "أسوأ إصابة كانت لما اتضربت بالنار في عيني وأنا بصور فيلم الجزيرة الجزء الأول، وكان ده في الأقصر الساعة 5 الصبح. عيني خرجت من مكانها وقعدت سنتين مش بشوف، والفضل بعد ربنا للدكتور حازم ياسين اللي قدر يرجعها".



وأشار إلى أنه قضى عامين لا يرى بعينه المصابة، مضيفًا: "بس الحمد لله.. عمر الشقي بقي".

أحمد السقا: الأكشن مش تهور.. الأكشن علم

وعن إصراره على أداء المشاهد الخطيرة بنفسه، قال السقا: "أي شخصية بنمثلها لازم نجسدها بكل تفاصيلها. زمان كنت بعمل المشاهد بقلب ميت، لكن دلوقت بعملها بالعلم والدراسة".



وأكد أنه يرى في الاعتماد على دوبلير أو الاستغناء عن مشاهد الحركة تحديًا لإيمانه بأن التمثيل الحقيقي يتطلب تجسيدًا حقيقيًّا. "لو ما عملتش المشاهد دي بنفسي، بحس إني بتمرد على نعمة ربنا اللي اداني القوة".

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