أحمد السقا: مفيش قرار ندمت عليه وطموحي حاليا الستر وحسن الختام (فيديو)

أكد الفنان أحمد السقا خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة العربية، أنه لا يشعر بأي ندم تجاه اختياراته الفنية أو الشخصية، قائلًا:"بعد النجاح اللي حققته، طموحي هو الستر والصحة وحسن الختام وحب الناس.. مفيش قرار في حياتي ندمت عليه، متحمل مسئولية كل حاجة."

عاشق للعامية وشعرها الصادق

وكشف السقا عن حبه للغة العامية، خاصة في الشعر، قائلًا:"بحب شعر بيرم التونسي، أحمد فؤاد نجم، وصلاح جاهين... والبيت اللي بحبه: صباح الخير يا شمس، مساء الخير يا أمس، وسلام عليك يا بكرة لو تبتدي بهدوء وتنتهي بهمس."

الموهبة وحدها لا تكفي.. الاجتهاد هو السر

وأكد أحمد السقا، أن النجاح لم يكن ثمرة الموهبة فقط، بل نتيجة اجتهاد دائم قائلا:"عادي جدًا مكنش أكتر إنسان موهوب في الدنيا، بس أزعم إني من أكتر الناس اجتهادًا في الدنيا."

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