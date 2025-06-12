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ثقافة وفنون

أحمد السقا يكشف سر رفضه دفن صديقه سليمان عيد (فيديو)

الفنان أحمد السقا،
الفنان أحمد السقا، فيتو

 كشف الفنان أحمد السقا عن شغفه الكبير برياضة الفروسية، مؤكدًا أن الخيل يمثل له أكثر من مجرد هواية:"بحب ركوب الخيل، وكل حصان قيمته في اللي بيعمله. بشتري الخيل اللي فيه أخلاق، وسعره قليل. عندي 12 حصان فروسية، بلعب بيهم وبعتبرهم عيلة."

 

"أنا مش شيخ.. لكني بخاف ربنا"

وعن النزعة الدينية التي تميز أحاديثه، أوضح أحمد السقا خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية:"الحمد لله النزعة الدينية بالفطرة في أي إنسان، سواء مسلم أو مسيحي. أنا مش إمام مسجد، لكني رجل بخاف ربنا."

 

أحمد السقا: الجدعنة بالفطرة.. ودفن الراحلين شرف ومسؤولية

وروى السقا تجربته المؤثرة مع دفن الموتى، قائلًا:"بقوم بدفن الراحلين من وأنا في أولى إعدادي.. دفنت جدي، وآخر حد كان أعز صديق ليا، الفنان سليمان عيد، مقدرتش أدفنه وقلت لهم هدفن نفسي."

 


وأضاف مازحًا:"معروف عني الجدعنة، وعشان كده أنا هدفن نفسي".

 

أحمد السقا: "الموت مش شر.. هو الحقيقة الوحيدة"

واختتم حديثه عن الموت قائلًا: "الموت مش شر، هو الحقيقة الوحيدة في الحياة. ودفن الموتى له بروتوكول، سواء متوفى عادي أو في حادث. حتى اللحد له بروتوكول، وربنا أراد إني أتعلم ده."

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