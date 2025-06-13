حمدي فتحي: ميسي لا يخيفني مع أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

تحدث حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.



وقال في تصريحات لشاشة قناة الاهلي: "كل اللاعبين تركيزهم منصب على أن نُحقق شيئًا يليق باسم النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وأنا أفكر حاليًّا في المباراة الأولى، فإذا تجاوزناها بشكل جيد، سيحدث ذلك فارقًا كبيرًا معنا، ثم نبدأ بالتفكير في المباراة التالية نحن فريق محترم وكبير، نحن الأهلي، وأرى أننا قادرون على الوصول إلى مكانة مرموقة".

وواصل: "اعتدت في الأهلي أنه عندما تدخل بطولة، لا تنظر إلى أحد، مع كامل احترامي لميسي وكل النجوم، إذا ركزنا على أنفسنا فقط، سنفوز بالمباراة، من يدخل النادي الأهلي يعرف طبيعة الضغوط ويعتاد عليها، أشعر كأنني لم أبتعد عنه قط، كنتُ أتابع الفريق، وأصبحتُ مشجعًا كبيرًا له".

وشدد:"أتمنى مواجهة ميسي بالطبع سأحترمه، لكنه لا يخيفني، هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وسأُكنّ له احترامًا كبيرًا، لكن في النهاية نريد الفوز وإذا فزنا بمباراة إنتر ميامي، فسنواصل التقدم في البطولة بقوة، وسنصل إلى أبعد نقطة ممكنة، أنا أخدم الفريق، أيًّا كان المركز الذي سألعب فيه".

وأتم: "أتمنى أن نواجه ريال مدريد مرة أخرى، كنت حاضرًا في مباراة الخسارة (4-1)، دخلت بديلًا وكنت منزعجًا لكوني على دكة البدلاء، قدّمت أداءً جيدًا".

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