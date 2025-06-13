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محافظات

شاكك في سلوكها، أب ينصب كمينا لابنته ويسكب عليها "ماء نار" أمام المارة في زفتى

متهم - صورة أرشيفية،
متهم - صورة أرشيفية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط رجل في العقد الخامس من عمره، بعد قيامه بسكب مادة كاوية "ماء نار" على ابنته خلال سيرها بالطريق العام بمدينة زفتى، ما تسبب في إصابتها بحروق خطرة، وإصابة مرافقتها بجروح طفيفة.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة فتاة تُدعى "ف.ر.أ" في بداية العقد الثالث من عمرها، بحروق من الدرجة الأولى أثناء سيرها برفقة زوجة خالها "أ.م" (34 عامًا) بشارع بركة السبع بدائرة قسم شرطة زفتى.

وبالتحريات التي أجرتها وحدة مباحث القسم بقيادة الرائد محمد سرحان، وتحت إشراف العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، تبين أن المتهم هو والد الفتاة "ر.أ.ح" (48 عامًا)، أقدم على ارتكاب الواقعة بدافع الشك في سلوك ابنته وزوجته، التي لا تزال على ذمته، نتيجة خلافات أسرية سابقة.

وبتنسيق الجهود الأمنية، نجحت قوة من الشرطة السرية والنظامية في ضبط المتهم وإحالته إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد شهود عيان من أهالي المنطقة أن الواقعة جاءت نتيجة تراكم خلافات أسرية بين الأب وزوجته وابنته، حيث كان يتهمهما بسوء السلوك خلال الأشهر الماضية.

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