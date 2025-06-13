3 اتهامات وجهتها النيابة إلى طرفي مشاجرة السلام

استمعت نيابة السلام إلى أقوال 6 أشخاص بينهم 3 سيدات نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء وعصى خشبية بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص فى مدينة السلام.

وقال طرفا المشاجرة إنهم يريدون الصلح مشيرين إلى أن المشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة وحيازة أسلحة بيضاء.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى السلام



رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى بالجبهة") طرف ثان: (3 سيدات " إثنتان منهن مصابتان بكدمات وجروح") بسبب خلافات بينهم، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.



وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (أسلحة بيضاء وعصى خشبية) المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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