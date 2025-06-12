الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مبحبش الجدل المفرغ..تصريحات مثيرة وجريئة من أحمد السقا وموقفه من زواج ابنته (فيديو)

الفنان أحمد السقا،
الفنان أحمد السقا، فيتو

أحمد السقا، كشف الفنان أحمد السقا، عن أسوأ صفة يكرهها في المرأة، وموقفه من زواج ابنته نادية في حال تقدم شخصا لخطبتها.

 

هل يرفض أحمد السقا زواج إبنته نادية؟

 وعن الشخص الذي يرفضه إذا تقدم لخطبة إبنته، علق أحمد السقا خلال لقائه ببرنامح “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية”:"اللى بنتي قلبها يختاره هوافق عليه بس يكون راجل والرجولة هنا مش بفلوس، ولكن راجل ودكر في تحمل المسئولية، ومعنديش مشكلة في زواج بنتي لإن دي سنة الحياة".

 

 

أسوأ صفة في المرأة من وجهة نظر أحمد السقا

 وعن أسوأ صفة في المرأة، علق أحمد السقا:"المرأة كائن بديع وهي النصف الآخر من الدنيا ومقدرش أكون حكم وأقول عن صفة سيئة بها، بس أنا مبحبش الجدل المفرغ لو فيه إمرأة بتتناقش وده عادة بلاقيها في زميلاتي وصديقاتي ممكن يبقى عندها مشكلة ولما نفكر لها في الحل الاقيها بترجع لنفس المشكلة، والراجل فيه عيوب مش ملاك".

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