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ثقافة وفنون

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

منة عدلي القيعي تحتفل
منة عدلي القيعي تحتفل بخطبتها ليوسف حشيش، فيتو

احتفلت الشاعرة  منة عدلي القيعي بخطبتها من الفنان الشاب يوسف حشيش.

 

ونشرت منة القيعي صورا لها عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت خلالها برفقة خطيبها وهما يقرآن الفاتحة وعلقت: “وطنط تبقى حماتي”.

 

منة عدلي القيعي 

ومنة عدلي القيعي هي شاعرة غنائية تعد من أبرز كاتبي الأغاني الشباب، وهي ابنة مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عدلي القيعي.

 

 

بدأت رحلتها في عالم الفن، ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان،حتى خطت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة.

 

ومن ثم تلتها بتعاونها مع عدد كبير من الفنانين، منهم وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم".

 

 

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