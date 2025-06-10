أحمد السقا يسافر الساحل الشمالي بعد أداء فريضة الحج

عاد الفنان أحمد السقا من الأراضي السعودية، بعد أن انتهاء من أداء مناسك فريضة الحج، حيث قرر السفر رفقة أبنائه إلى منطقة الساحل الشمالي لقضاء إجازة قصيرة هناك.

بعدها يعود السقا إلى القاهرة لاستئناف بعض مهامه الفنية، حيث يتابع العمليات الفنية الأخيرة لفيلم “أحمد وأحمد”، قبل طرحه بالسينمات، بعدها يحضر لعدد من الأفلام الأخرى التي يبدأ تصويرها قريبًا.

فيلم أحمد وأحمد

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي عرضه بداية شهر يونيو المقبل.

وبدأ المخرج أحمد نادر جلال والكاست المسئول عن مونتاج فيلم أحمد وأحمد، الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي في مونتاج العمل تمهيدًا لعرضه، وتم تصوير الفيلم داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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