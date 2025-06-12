وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة روسيا

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الاحتفال الذي أقامته سفارة روسيا بالقاهرة بدار الأوبرا المصرية بمناسبة العيد الوطني لدولة روسيا، وذلك بحضور جورجي بوريسينكو سفير دولة روسيا لدى مصر.

العيد الوطني لدولة روسيا

وشارك في حضور الاحتفال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى.

وبهذه المناسبة، حرص شريف فتحي على تقديم التهنئة للجانب الروسي قيادة وشعبًا، متمنيًا لهم مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين مصر وروسيا في مختلف المجالات ولاسيما مجال السياحة، مؤكدًا على الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.

الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين مصر وروسيا

ومن جانبه، استهل سفير روسيا لدى مصر، الاحتفال بإلقاء كلمة، أعرب خلالها عن تقدير بلاده للتطور الناجح في العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لافتًا إلى معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي التي وقعها الرئيسان المصري والروسي السيد عبد الفتاح السيسي والسيد فلاديمير بوتين والعضوية المشتركة في مجموعة البريكس.

وأشار السفير إلى آوجه التعاون المختلفة بين البلدين في مجالات عدة، مشيرًا إلى أن هناك ملايين من السائحين الروس يحرصون على زيارة مصر والاستمتاع بالمنتجعات السياحية على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك الآثار المصرية في وادي النيل.

وشهد الاحتفال عرض لفرقة الباليه الوطنية الروسية "كوستروما" وهي فرقة رقص شهيرة عالميًا تجمع بين مهارات الباليه الكلاسيكي والتقاليد الشعبية من مختلف أنحاء روسيا، بجانب عرض آخر للفلكلور المصري من عروض فرقة رضا للفنون الشعبية.



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