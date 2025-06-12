السياحة: تطبيق المنظومة الإلكترونية لشراء تذاكر 110 متاحف ومواقع أثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار انتهاء تركيب وتشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المواقع الأثرية والمتاحف ورفع كفاءة التجربة السياحية للزائرين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية

وتتيح هذه الماكينات للزائرين، من المصريين والسائحين، شراء تذاكر الزيارة بسهولة باستخدام بطاقات الدفع البنكية، بما يسهم في تخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر التقليدية، ويدعم التحول نحو تقديم خدمات ذكية ومتطورة داخل المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخدمة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للمنظومة الإلكترونية المتكاملة لحجز تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، إلى جانب خيار الشراء من شبابيك التذاكر المميكنة، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للحجز من هنا.



وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم هذه الماكينات تدريجيًا في مختلف المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وفقًا لخطة زمنية محددة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بمستوى التجربة السياحية.

تعميم ماكينات الخدمة الذاتية في مختلف المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة

وأكد الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن هذه الماكينات تعتمد على الدفع الإلكتروني فقط باستخدام البطاقات البنكية، مشيرًا إلى أن منظومة الحجز الإلكتروني تشمل أيضًا تطبيق الهاتف المحمول Experience Egypt المتوفر على متجري Play Store وApp Store، بالإضافة إلى مركز بيع التذاكر المجمعة المخصص لشركات السياحة.

وأوضح أن المنظومة الإلكترونية لتذاكر الزيارة تم تفعيلها حتى الآن في عدد (110) متحف وموقع أثري على مستوى الجمهورية، من أبرزها: منطقة أهرامات الجيزة، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معبد الدير البحري، معبد الكرنك ووادي الملوك بالأقصر، ومعبد أبو سمبل بأسوان.

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