الخميس 12 يونيو 2025
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أخبار مصر

مصر للطيران تشارك لأول مرة بمعرض لؤلؤة السياحة بأفريقيا

مصر للطيران،فيتو
مصر للطيران،فيتو

اختتمت فعاليات الدورة التاسعة لمعرض لؤلؤة السياحة بأفريقيا والذي أقيم بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قامت روبينا نبانجا رئيسة وزراء أوغندا بافتتاح المعرض الذي يتم تنظيمه تحت رعاية عدد من المؤسسات بدولة أوغندا منها وزارة السياحة والآثار والحياة البرية بأوغندا، وهيئة تنشيط السياحة بأوغندا، وشركة أوغندا للطيران، ومجموعة Speke للفنادق، وجمعية أوغندا للسياحة، ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرهم من شركات القطاع الخاص.

وشاركت مصر للطيران بجناح متميز شهد إقبالا كبيرا لعدد من زائري المعرض الذي يشارك فيه سنويًا أكثر من 450 عارضًا من أكثر من 50 دولة، وممثلين عن هيئات السياحة الوطنية، ووكالات  السياحة والسفر، وسلاسل الفنادق، ووسائل الإعلام، ومجموعات الاستثمار. 

ومن جانبه قام  أحمد كمال المدير الإقليمي لمكتب مصر للطيـران بكمبالا، وياسر الحريري المدير المالي للمكتب بعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع المسئولين بأهم شركات السياحة ومنظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر المشاركين بالمعرض من داخل وخارج أوغندا لبحث سبل فتح آفاق تعاون جديدة معهم بغرض تنشيط وتدعيم حركة السفر من وإلي أوغندا، بالإضافة إلي تعزيز التبادل السياحي المصري الأوغندي من خلال التـرويج للبرامج والأجندات السياحية المشتركة والتـي تزخر بالعديد من الأنشطة وعناصر الجذب السياحي. 


وقام أحمد كمال باستعراض أحدث البرامج والعروض والخدمات التى تقدمها مصر للطيـران لعملائها حول العالم للحصول على تجربة سفر ممتعة وآمنة. 

جدير بالذكر أن مصر للطيران تقوم بتشغيل 5 رحلات أسبوعية من القاهرة إلي عنتيبي بطائرة من طراز إيرباص A320neo.

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مصر للطيران العاصمة الأوغندية كمبالا هيئة تنشيط السياحة شركة أوغندا شركات القطاع الخاص

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