الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق: أمريكا تسعى لإنهاء قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم

البرنامج النووي الإيراني،
البرنامج النووي الإيراني، فيتو

أكد الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية سابقًا، أن مفاوضات إيران مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي دخلت مرحلة شديدة الحساسية، مشيرًا إلى أن الجولة السادسة المنتظرة من المحادثات قد تكون حاسمة في المسار الدبلوماسي، رغم صعوبة التنبؤ بنتائجها بسبب تشابك المصالح وتضارب المواقف.

جاء ذلك خلال مداخلته على قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، حيث أوضح أن كل طرف يفاوض بسقف مطالب مرتفع، بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب، لكن من الناحية الفنية لا يزال الوصول إلى حلول وسط ممكنًا، خاصة مع استمرار إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

تقرير الوكالة يزيد التوتر وإيران ترى في توقيته استهدافًا سياسيًا

وأشار إلي أن التقارير الغربية الأخيرة، لا سيما تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أسهمت في تعقيد المشهد، حيث رفضت طهران توقيته واعتبرته غير موضوعي، في حين وصفته الولايات المتحدة بأنه "مقلق"، مما عزز الدعوات لتشديد الضغوط على إيران.

الولايات المتحدة قلقة من التخصيب وإيران تدافع عن "حقها السيادي"

أوضح الخبير النووي أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بالكامل، خشية من استخدامه عسكريًا، بينما ترى إيران أن التخصيب حق سيادي مكفول لها في إطار الاستخدام السلمي للطاقة، ما دام خاضعًا لرقابة الوكالة الدولية.

وفيما يتعلق بنسبة التخصيب المرتفعة (60%)، أشار إلى أنه لا توجد تطبيقات سلمية معروفة تستدعي هذه النسبة، ما يبرر المخاوف الغربية، لكنه أكد في المقابل أن طهران أبدت استعدادها لتوسيع نطاق التفتيش الدولي.

 

بديل التفاوض مكلف والانهيار يهدد استقرار المنطقة

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور علي إسلام على أن خيار التفاوض لا يزال الأجدى، رافضًا التكهن بإمكانية التصعيد العسكري، خاصة من قبل إسرائيل، لكنه حذر من أن انهيار المسار الدبلوماسي سيضر استقرار المنطقة واقتصاداتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران الولايات المتحدة تخصيب اليورانيوم

مواد متعلقة

ويتكوف يحذر الكونجرس من عواقب الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران

تحدث عن ضرب إيران وصراع كبير بالمنطقة، أبرز ما جاء في حديث ترامب اليوم

رويترز: ويتكوف سيحضر المحادثات مع إيران في عمان يوم الأحد

المرشد الإيراني: أمريكا تسعى لتفكيك برنامجنا النووي وطهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم

الأكثر قراءة

حكومة الدبيبة ترفض نقل منظمي قافلة الصمود بحرا في حال تعذر عبورهم من مصر

مصر رفضت عبور قافلة الصمود منذ 10 أيام، وخالد يوسف يكشف دور كمال أبو عيطة في الاتصالات

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

توجيه عاجل من البترول بعد واقعة اشتعال سيارة البنزين بالعاشر

الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

يحمل ذكرى سيئة مع الأحمر، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني بالبحيرة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الحج الذي لا يُغيّر أخلاق صاحبه غير مقبول

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

المزيد
الجريدة الرسمية