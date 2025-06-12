رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق: أمريكا تسعى لإنهاء قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم

أكد الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية سابقًا، أن مفاوضات إيران مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي دخلت مرحلة شديدة الحساسية، مشيرًا إلى أن الجولة السادسة المنتظرة من المحادثات قد تكون حاسمة في المسار الدبلوماسي، رغم صعوبة التنبؤ بنتائجها بسبب تشابك المصالح وتضارب المواقف.

جاء ذلك خلال مداخلته على قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، حيث أوضح أن كل طرف يفاوض بسقف مطالب مرتفع، بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب، لكن من الناحية الفنية لا يزال الوصول إلى حلول وسط ممكنًا، خاصة مع استمرار إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تقرير الوكالة يزيد التوتر وإيران ترى في توقيته استهدافًا سياسيًا

وأشار إلي أن التقارير الغربية الأخيرة، لا سيما تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أسهمت في تعقيد المشهد، حيث رفضت طهران توقيته واعتبرته غير موضوعي، في حين وصفته الولايات المتحدة بأنه "مقلق"، مما عزز الدعوات لتشديد الضغوط على إيران.

الولايات المتحدة قلقة من التخصيب وإيران تدافع عن "حقها السيادي"

أوضح الخبير النووي أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بالكامل، خشية من استخدامه عسكريًا، بينما ترى إيران أن التخصيب حق سيادي مكفول لها في إطار الاستخدام السلمي للطاقة، ما دام خاضعًا لرقابة الوكالة الدولية.

وفيما يتعلق بنسبة التخصيب المرتفعة (60%)، أشار إلى أنه لا توجد تطبيقات سلمية معروفة تستدعي هذه النسبة، ما يبرر المخاوف الغربية، لكنه أكد في المقابل أن طهران أبدت استعدادها لتوسيع نطاق التفتيش الدولي.

بديل التفاوض مكلف والانهيار يهدد استقرار المنطقة

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور علي إسلام على أن خيار التفاوض لا يزال الأجدى، رافضًا التكهن بإمكانية التصعيد العسكري، خاصة من قبل إسرائيل، لكنه حذر من أن انهيار المسار الدبلوماسي سيضر استقرار المنطقة واقتصاداتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.