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دين ودنيا

عالم أزهري: الحج الذي لا يُغيّر أخلاق صاحبه غير مقبول

الحج، فيتو
الحج، فيتو

حذر الدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، من تحوّل الأعياد الدينية إلى مظاهر شكلية فارغة من الجوهر الروحي، مؤكدًا أن كثيرًا من الناس باتوا يحتفلون بالعيد دون أن ينعكس ذلك على سلوكهم وأخلاقهم.

 

وقال عبد الغفار، خلال لقائه في برنامج "فاسألوا" على قناة أزهري، إن العبادات في الإسلام لا تؤتي ثمارها إلا إذا انعكست على سلوك المسلم، مشيرًا إلى أن الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر تفقد هدفها، وكذلك الحج الذي لا يُغيّر من أخلاق صاحبه لا يُكتب له القبول.

 

مناسبة للفرح.. وفرصة لمراجعة الذات

وأكد عبد الغفار أن العيد ليس فقط وقتًا للفرح والتهاني، بل هو أيضًا فرصة للارتقاء السلوكي ومراجعة النفس، واختبار حقيقي للقيم مثل صلة الرحم، وضبط اللسان، واحترام الكبير، والتسامح مع الجار.

وأوضح أن جوهر الأعياد الإسلامية يجب أن يقوم على الصفاء الروحي والانضباط الأخلاقي، لا على اللهو والضجيج والطقوس الفارغة التي قد تفقد المسلم روح المناسبة.

 

صلاة مختلطة.. وغياب الوعي

وانتقد عبد الغفار بعض المشاهد التي تتكرر في صلاة العيد، خاصة صلاة الرجال بجوار النساء في الساحات العامة، معتبرًا ذلك مظهرًا من مظاهر الفوضى الأخلاقية والدينية التي تتنافى مع قدسية المناسبة، وتُشير إلى غياب الوعي والتنظيم المجتمعي.


الأخلاق مرآة العبادة

وختم الدكتور عبد الغفار حديثه بالتأكيد على أن الاحتفال الحقيقي بالعيد لا يكتمل دون تزكية النفس والرجوع إلى الأخلاق الإسلامية في السلوك والمعاملة، محذرًا من أن غياب الأخلاق في مواسم كبرى كـ الحج أو الأعياد يُقوِّض الصورة الحقيقية للإسلام، ويُسهم في تشويه سمعة الأمة.

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