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خارج الحدود

الشرطة الهندية تعلن العثور على ناجيين اثنين من الطائرة المنكوبة

الطائرة الهندية المنكوبة
الطائرة الهندية المنكوبة

 أعلنت الشرطة الهندية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها عثرت على ناجيين اثنين كانوا على متن الطائرة الهندية المنكوبة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت الشرطة الهندية إنها تعتقد أن جميع الركاب البالغ عددهم 242 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في الهند قد لقوا حتفهم.

 

 سقطت فوق مبنى سكني مخصص للأطباء

وجدير بالذكر أن الشرطة الهندية، أعلنت اليوم الخميس، أن طائرة ركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) سقطت فوق مبنى سكني مخصص للأطباء في منطقة مكتظة بالسكان قرب مطار مدينة أحمد آباد، غربي البلاد.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي تصاعد ألسنة النيران والدخان الكثيف من موقع التحطم، بينما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات الإخلاء وإزالة الأنقاض، وسط مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا تحت الركام.

الطائرة كانت تقل 242 شخصًا

وفي بيان، أكدت شركة "إير إنديا" أن الطائرة كانت تقل 242 شخصًا، بينهم 217 بالغًا، و11 طفلًا، و14 من أفراد الطاقم. 

وأضافت أن على متن الرحلة كان هناك ركاب من عدة جنسيات، من بينهم: 169 هنديًّا، 53 بريطانيًّا، 7 برتغاليين، وراكب كندي واحد.

تفاصيل الرحلة وسقوط الطائرة

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تُسيّر الرحلة رقم AI171 من مدينة أحمد آباد إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

الطائرة، وهي من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، أقلعت من المدرج 23 في مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي عند الساعة 1:39 ظهرًا بالتوقيت المحلي، إلا أنها اختفت عن الرادار بعد نحو 18 دقيقة، وتحديدًا عقب توجيه نداء استغاثة.

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الطائرة الهندية المنكوبة الهند طائرة بوينج

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