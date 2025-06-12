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رياضة

رسميا، مانشستر يوناتيد يتعاقد مع ماتيوس كونيا حتى 2030

ماتيوس كونيا، فيتو
ماتيوس كونيا، فيتو

 أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي البرازيلي ماتيوس كونيا، لاعب فريق وولفرهامبتون.

تفاصيل صفقة ماتيوس كونيا إلى مانشستر يونايتد

وجاء ذلك بعدما تم تفعيل الشرط الجزائي البالغ 62.5 مليون جنيه إسترليني ودفع المبلغ بالتقسيط على 3 سنوات.

ووقع كونيا وقع عقدًا لمدة 5 سنوات حتى 2030 وإضافة سنة أخرى بموافقة الطرفين، براتب يقارب 200 ألف إستراليني أسبوعيًا.

ويُعد كونيا أول صفقات المدرب البرتغالي روبن أموريم في الميركاتو الصيفي مع اليونايتد.

تعليق ماتيوس كونيا على انضمامه غلى مانشستر يونايتد

قال ماتيوس كونيا للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: “من الصعب وصف مشاعري بعدما أصبحت لاعبًا في مانشستر يونايتد.. كنت أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على التلفاز في منزل جدتي بالبرازيل، ولطالما كان يونايتد هو فريقي الإنجليزي المفضل، وكنت أحلم بارتداء قميصه.. أود أن أشكر عائلتي وكل من ساعدني في تحويل هذا الحلم إلى واقع”.

وأضاف كونيا: "لا يسعني الانتظار حتى بداية الفترة التحضيرية لأتعرف على زملائي في الفريق وأستعد للموسم المقبل.. تركيزي ينصب بالكامل الآن على العمل الجاد لأكون جزءًا مهمًا من الفريق، وأساهم في عودة هذا النادي إلى القمة".

قال جيسون ويلكوكس، مدير الكرة: "ضم ماتيوس كان ضمن أهم أولوياتنا هذا الصيف، لذا نحن سعداء بإتمام صفقة انتقاله في وقت مبكر من فترة الانتقالات، ولقد أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز كواحد من أبرز المهاجمين وأكثرهم إنتاجية في إنجلترا خلال فترة لعبه مع وولفرهامبتون، وقبل ذلك في إسبانيا وألمانيا.. إنه يمتلك جميع الصفات التي نبحث عنها في سعينا لبناء فريق قوي وديناميكي وممتع قادر على المنافسة على أكبر الألقاب".

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