في جولة مفاجئة، رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بالمستشفيات أثناء أجازة العيد

أجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، زيارة ميدانية مفاجئة لعدد من المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، بهدف متابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

شملت الجولة مستشفى الباطنة التخصصي، ومركز العيون، ومستشفى الطوارئ، والمستشفى الجامعي.

وخلال الزيارة، حرص رئيس الجامعة على المرور بأقسام الاستقبال والطوارئ، واطّلع على جاهزية الفرق الطبية واستعدادها للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، كما استمع إلى شكاوى المرضى وذويهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة، وأجرى مناقشات مباشرة مع الكوادر الطبية من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض، للتعرف على التحديات التي تواجههم في تقديم الرعاية الصحية خلال الإجازات الرسمية.

المستشفيات الجامعية خط الدفاع الأول في تقديم الرعاية الطبية

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تولي ملف الرعاية الصحية بالغ الأهمية، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل خط الدفاع الأول في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة والمتكاملة لمواطني دلتا مصر.

وأضاف أن إدارة الجامعة تحرص على ضمان استمرارية تقديم خدمة صحية متكاملة على مدار الساعة خلال فترات الإجازات والأعياد، إيمانًا منها بأن صحة المواطن أولوية لا تقبل التوقف.

كما شدد على إدارة المستشفيات بمتابعة الأداء اليومي، لضمان عدم وجود أي تقصير في تقديم الرعاية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ما تشهده المستشفيات الجامعية من جهود ملموسة يعكس بوضوح التوجه العام للدولة نحو تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير رعاية صحية لائقة لكل مواطن.

وأكّد أن جامعة المنصورة تعمل ضمن هذه الرؤية من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتوفير الكوادر الطبية المدربة، وتقديم دعم متكامل يضمن استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة.

كما وجّه الدكتور شريف خاطر الشكر إلى جميع الفرق الطبية والجهاز الإداري المتواجدين خلال الإجازة، مثمّنًا التزامهم الإنساني والمهني في خدمة المرضى.

شارك في الجولة الدكتور حازم حكيم، مدير مستشفى الباطنة التخصصي، والدكتور أمير فكري، مدير مستشفى الطوارئ.

كانت جامعة المنصورة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وجاهزية فرق الطوارئ وبنوك الدم، مع التزام الفرق الطبية بالتواجد في الأقسام الحرجة وأقسام الاستقبال، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى والمترددين، على مدار الساعة.

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