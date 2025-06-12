"غرفة الإسكندرية" تناقش تعديلات قانون الإيجار القديم

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا، برئاسة وحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومشاركة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف ودكتور القانون العام المقارن، وبحضور أعضاء المجالس النيابية.

جاء ذلك بمشاركة واسعة من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الآراء والتحديات المطروحة من قبل المجتمع التجاري والصناعي.

شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين الحضور والنواب، حيث تم طرح عدد من المقترحات والنقاط الجوهرية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.

وأكد أحمد الوكيل خلال اللقاء أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريعات عادلة ومتكاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في كافة المحافل التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي ومحمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل ورانيا نصير، ومحمود مرعي.

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