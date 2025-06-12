الخميس 12 يونيو 2025
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تضم قيادات إخوانية وتكفيريين ويسار، باحث يكشف الجهات الداعمة لـ قافلة الصمود

الداعمين لقافلة الصمود،
الداعمين لقافلة الصمود، فيتو

قافلة الصمود، كشف الباحث سامح عسكر، الباحث في الحركات الإسلامية، عن الجهات التي تدعم ما تسمى "قافلة الصمود"، بحسب وصفه، مؤكدًا أن هناك 4 جهات أساسية تدعم القافلة، التي جاءت من الجزائر وتونس.

الجهات الداعمة لقافلة الصمود

وقال الباحث في الحركات الإسلامية سامح عسكر عن الداعمين لـ "قافلة الصمود": "هذه هي الجهات التي تدعم ما تسمى قافلة الصمود:

 1- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو منظمة إخوانية ناطقة باسم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، هو من أهم الاتحادات الإخوانية في الدعوة للثورات الطائفية وضد الحكام العرب وأهمهم مصر".

 

اتحاد علماء المسلمين الداعم لقافلة الصمود، فيتو
اتحاد علماء المسلمين الداعم لقافلة الصمود، فيتو


2- الهيئة العامة لنصرة النبي وهي هيئة إخوانية مقرها في تركيا، ويرأسها أمينها العام الشيخ محمد الصغير، وهو من شيوخ الإخوان التكفيريين الذين طردوا من مصر عقب ثورة يونيو 2013، كان لها تحريضا طائفيا ودعوات للجهاد ضد المسيحيين والشيعة والجيش المصري في سيناء والمحافظات.

3- إعلام جماعة الإخوان الدولي وفي مقدمته القنوات التي تبث من تركيا وبعض الدول الأوروبية مثل مكملين والشرق وبعض القنوات التي تعمل من منطقة الخليج مثل قناة الجزيرة وشبكة وصحيفة العربي وتلفزيون العربي وصحيفة عربي 21 وغيرها من المؤسسات الصحفية والإعلامية القطريه والتركية".

4- كافة الإعلاميين الذين يعملون في القنوات التركية والإخوانية والقطرية معا وبالخصوص الذين يعملون في شبكة قنوات الجزيرة الاخبارية والرياضية بما يملكونه من شعبية كبيرة، وقد صدر الأمر لهم جميعا بدعم القافلة في وقت واحد".

القافلة تضم قيادات أوصلوا تنظيم القاعدة للحكم في سوريا

وأكد الباحث سامح عسكر أن من بين القافلة قيادات يسار علمانيون، فقال: "أعلم جيدا أن من بين قيادات وعناصر تلك القافلة يسار علمانيون، ولكن هذه الفئه أقصد اليسار العلمانيون هم الذين أوصلوا تنظيم القاعدة للحكم في سوريا، وهم الذين أوصلوا جماعة الإخوان للحكم في مصر سنة 2012" 


وقال سامح عسكر: "اليسار العربي يعاني من أزمة منهجية كبيرة منذ عقود ولم تعالج حتى الآن، وهي انهم رجعيون في السياسة لكنهم تقدميون في العلوم النظرية مثل الأدب والفلسفة، إنما هم في السياسة هم في أغلبهم أنصار وحشود كبيرة لجماعات الإرهاب والعنف الديني".

وأوضح الباحث في الحركات الإسلامية "لذلك تجد في الغالب أن جماعات الإرهاب والعنف الديني مثل داعش والقاعدة والإخوان المسلمين، يعتمدون على هذه الفئه اليسارية العلمانية لتكون حصان طروادة لاختراق المجتمعات أو للتخديم على أهدافهم الطائفية وتفكيك المجتمعات على أساس ديني وعرقي".

يساريين علمانيين وإخوان في قافلة الصمود، فيتو
يساريين علمانيين وإخوان في قافلة الصمود، فيتو

وأضاف عسكر "قبل ثورات الربيع العربي كان هؤلاء اليسار العلمانيون هم الواجهة المدنية لجماعه الإخوان وهم الذين أوصلوهم للحكم والنفوذ في تلك الثورات البائسة".

وعن تجربة مصر مع الإخوان واليسار العلماني، قال سامح عسكر: "مصر ولأن لها تجربة أليمة مع هذين التيارين وهما التيار الديني المتطرف، واليساري العلماني المتطرف، أصبحت تكتسب مناعة وحس مبكر لاكتشاف خطرهم على الدولة والمجتمع، لذا فليس من الوارد مرور تلك القافلة ما دام المتحكمون والنافذون عليها ورؤسائها والداعمون لها من هذين التيارين أو من هاتين الفئتين".  

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