بعد إخلاء سبيلها، أسرة عروس الشرقية تنهي إجراءات استلامها

أنهت أسرة عروس الشرقية الباكية إجراءات استلامها من النيابة بعد قرار إخلاء سبيلها بالإضافة إلى إخلاء سبيل والديها.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قصير يوثق لحظة زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون إلى فتاة ظهرت بملامح قاصر وبعيون دامعة، في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

النيابة تتحرك: صرف العريس وتسليم العروس القاصر لأسرتها بعد اخلاء سبيلها

وكانت النيابة العامة بشمال الشرقية قد استدعت الساعات الماضية عروس الشرقية القاصر وزوجها المصاب بمتلازمة داون ووالديهما؛ للاستماع إلى أقوالهما؛ وذلك بعد بلاغا من المجلس القومى للطفولة والأمومة للنيابة العامة، بـ التحقيق فى الفيديو المتداول علي منصات التواصل الاجتماعي



فيما أصدرت النيابة العامة بمدينة الصالحية الجديدة اليوم قرارا بصرف الشاب محمد من قسم الشرطة بعد الاستماع لأقواله، دون توجيه اتهامات له وتسليم العروس القاصر إلى والدتها،بعد إخلاء سبيلها مع أخذ تعهد قانوني بعدم إتمام أي زواج قبل بلوغها السن القانونية فيما تم إخلاء سبيل والد العروس لاحقا وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

المجلس القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ رسمي فور تداول صور ومقاطع من حفل الزفاف على مواقع التواصل

وقد تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي فور تداول صور ومقاطع من حفل الزفاف على مواقع التواصل، لتتحرك الجهات المختصة على الفور، ويحضر العروسان وذويهما إلى مقر النيابة، حيث تُجرى التحقيقات بحضور ممثل عن خط نجدة الطفل.

مسؤول بخط نجدة الطفل: الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل

وأكد مصدر مسئول بخط نجدة الطفل أن الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل مشيرًا إلى أن ما حدث لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل أيضًا تجاوزًا إنسانيًا وأخلاقيًا بحق فتاة لم تبلغ بعد سن الرشد، وشاب من ذوي الهمم قد لا يدرك تمامًا أبعاد هذا الارتباط.

وأضاف أن النيابة العامة بصدد اتخاذ قرارات حاسمة، تشمل حماية الطفلة ومساءلة المسؤولين عن تسهيل هذا الزواج، في إطار تطبيق القانون وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تُعرض الأطفال للخطر وتنتقص من كرامتهم وحقوقهم.

بعد بلاغ القومي للطفولة والأمومة، الموقف القانوني والطبي في زواج مصاب بمتلازمة داون من فتاة الشرقية

وأكد مصدر مسئول في مكتب حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المكتب أبلغ النائب العام بالواقعة بعد تلقيه بلاغًا رسميًا على خط نجدة الطفل برقم 102031، أفاد بأن العروس لم تبلغ السن القانونية للزواج (18 عامًا)، وأن العقد تم قبل اكتمال هذا السن، في مخالفة واضحة للقانون.

ويُظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 27 ثانية، أجواء احتفالية تعكس فرحة العريس، بينما ظهرت العروس باكية خلال الحفل، ما أثار تساؤلات حول رضاها عن الزواج وظروف إتمامه.

وفي أول تعليق من الأسرة، أكدت أسرة العريس أن "من حق نجلهم، مثل أي شاب، أن يتزوج ويكوّن أسرة، خصوصًا أنه يعاني من وحدة شديدة ويحتاج إلى من يشاركه حياته ويهتم به"، مؤكدًا أن "الزواج تم بدافع إنساني وبموافقة الطرفين وأسرتيهما".

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