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المنطقة الأزهريّة بشمال سيناء تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية

المنطقة الأزهرية
المنطقة الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت المنطقة الأزهريّة في محافظة شمال سيناء عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهريّة بشمال سيناء

 

وأعلنت المنطقة أسماء التلاميذ وهم:

براءة عبد الله محمد معهد آل بدوى 899

مريم حاتم سعيد عبد الفتاح معهد العريش القديم 890

رقية أحمد محمد عبد الحاكم معهد عمرو بن العاص 887

لوجين احمد السيد محمد معهد عمرو بن العاص 886

يوسف اسامه محمد احمد معهد أسامة بن زيد 885

اسماء عبد الكريم حفنى  معهد أسامة بن زيد 885

سما ابراهيم سلمان سليمان معهد بئر العبد 883

سارد طارق عبد الرحمن معهد العريش القديم 883

جنى ابراهيم سلمان سليمان معهد بئر العبد 883

يحى احمد ثابت عابد معهد العبور 883

حفصه اسلام خیری محمد معهد بئر العبد 883

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