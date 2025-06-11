المنطقة الأزهريّة بشمال سيناء تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية
أعلنت المنطقة الأزهريّة في محافظة شمال سيناء عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء.
أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهريّة بشمال سيناء
وأعلنت المنطقة أسماء التلاميذ وهم:
براءة عبد الله محمد معهد آل بدوى 899
مريم حاتم سعيد عبد الفتاح معهد العريش القديم 890
رقية أحمد محمد عبد الحاكم معهد عمرو بن العاص 887
لوجين احمد السيد محمد معهد عمرو بن العاص 886
يوسف اسامه محمد احمد معهد أسامة بن زيد 885
اسماء عبد الكريم حفنى معهد أسامة بن زيد 885
سما ابراهيم سلمان سليمان معهد بئر العبد 883
سارد طارق عبد الرحمن معهد العريش القديم 883
جنى ابراهيم سلمان سليمان معهد بئر العبد 883
يحى احمد ثابت عابد معهد العبور 883
حفصه اسلام خیری محمد معهد بئر العبد 883
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