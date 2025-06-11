استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الدكتور حسن راتب، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

محافظ شمال سيناء يستقبل الدكتور حسن راتب



وقدم راتب التهنئة إلى محافظ شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها المحافظ في تنمية وتعمير سيناء.

بدوره أكد محافظ شمال سيناء علي الجهود التي يقوم بها راتب، باعتباره من أوائل المستثمرين علي أرض المحافظة، ويمتلك مشروعات وفرت آلاف فرص العمل لأبناء سيناء.

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس جامعة العريش

كما استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلي محافظ شمال سيناء نيابة عن العاملين في الجامعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به جامعة العريش فى تحقيق التنمية المستدامة، وخدمة المجتمع المحلى، باعتبار الجامعة ركنا أساسيا فى بناء الدولة الحديثة.

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