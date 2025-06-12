ابتسام أبو سعدة تكشف معاناة المرأة الفلسطينية بصالون "إبداع المرأة المصرية"

شهد مقر حزب التجمع بالقاهرة مساء أمس الأربعاء، الموافق 11 يونيو، فعاليات صالون "إبداع المرأة المصرية"، الذي استضاف أصواتًا نسائية من غزة، شابات وسيدات، نقلن صورة الحصار والمعاناة التي يعشنها تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي وكان من بين الضيوف المميزين الشاعرة الفلسطينية ابتسام أبو سعدة، التي ألقت قصيدة مؤثرة عكست عمق الألم والمعاناة.

وخلال الصالون، روت ابتسام أبو سعدة قصتها التي اعتبرتها مختلفة، حيث لم تعش تجربة الحصار بشكل مباشر، بل قضت حياتها في الخارج كمهاجرة. ومع ذلك، عاشت "خيبات الأمل والألم" من خلال متابعة الأحداث عبر شاشات التلفاز، ما يؤكد أن المعاناة تتجاوز الجغرافيا لتلامس الوجدان.

"تعود" قصيدة تشييع لموت الحياة في غزة

وكانت لحظة إلقاء الشاعرة ابتسام أبو سعدة لقصيدتها "تعود" من المحاور الأبرز في الصالون، حيث نقلت القصيدة ببراعة فداحة الوضع الإنساني في غزة، مصورةً الألم والمعاناة التي تتجاوز حدود الجسد لتصل إلى الروح والذاكرة:

"تعود

ذاكرتك مرمية على الأرض

قرب لغم متفجر

ذهب بكل تفاصيلك إلى السماء

لعبة طفل ينهشها كلب جائع

يد مفقودة كانت تصفق يوما للفرح

شجرة زيتون اقتلعت جذرها من الأرض

واستقالت

جمجمة طفل أعطبها هول الحدث

عصفور رمى حظا فانفجر حزن في وجهه

تعود

لا جدران للبيت

لا سرير يحتضن خوفك

لا مصباح يضيء عتمة في قلب انطفأ

لا دفء يصاحب بردك المرتجف

خلا ماء يمحو رماد وجهك...

كل شيء كان هنا...

كل شيء صار هنا... رماد

تعود...

تبحث...

كم رأسا بقي دون قبر

كم يدا سقطت أصابعها دون أن تؤرخ ما حدث

كم ساقا تعطلت عن المشي هنا

كم عينا فقدت بصرها خوفا من فقد عزيز هناك

كم قبرا أغلق فوهته في وجه الموت

كم ترابا تقلب بأحشائه ولفظ أسراره خارجا

تعود...

لا زرقة في السماء

... لا نوارس ترقص فوق موج البحر

لا شجرة تظلل على حزنك

لا غناء... لا قصيدة تكفي لضخامة وجعك...

والوجع وحش ينهش وحدتك

تعود... تحفر حفرة... تخبئ حزنك... تروض صمتك... وتطير بلا أجنحة."

وتأتي هذه الفعالية لتؤكد الدور الحيوي للصالونات الثقافية في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية الملحة، ومنح المتضررين من الصراعات منصة للتعبير عن معاناتهم وآمالهم، وهو ما تجسد بوضوح في صوت ابتسام أبو سعدة وقصيدتها المؤثرة التي رسمت لوحة شعرية مؤلمة لحياة الحصار والدمار في غزة.

الشاعرة ابتسام أبو سعدة

الشاعرة ابتسام أبو سعدة هي فلسطينية من أم مصرية، جزائرية المولد والنشأة. تتمتع بمسيرة حافلة في عالم الأدب، فهي عضوة في لجان اتحاد المرأة الفلسطينية وعملت في مجال النشر والتدقيق اللغوي. أصدرت أبو سعدة ثلاثة دواوين شعرية: "ابتسامات تشرينية" (2013)، "أنوثة مؤجلة" (2014)، و"قبيلة من التعب" (2020)، ولها ديوان رابع قيد الطبع.

وشاركت الشاعرة في العديد من المهرجانات الأدبية البارزة داخل مصر وخارجها، منها مهرجان طنجة الدولي للشعر، ومهرجان الأقصر للشعر العربي، ومهرجان طنطا الدولي للشعر كما حضرت مؤتمر الثقافة الشعبية بجامعة المنصورة وملتقى القاهرة الأدبي، بالإضافة إلى فعاليات شعرية أخرى.

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