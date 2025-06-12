تجديد حبس سائق ميكروباص تسبب في إصابة 11 شخصًا بالقطامية

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس سائق تسبب في إصابة ١١ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وذلك خلال سيرها بطريق القاهرة - العين السخنة بعد الطريق الدائري الإقليمي اتجاه القاهرة - بالقطامية وذلك ١٥ يوما على ذمة ورود التحريات.

الفرامل السبب..أقوال سائق الميكروباص

وقال السائق في التحقيقات: “أنا فجأة الفرامل سابت من تحت رجلي.. ولقيت العربية خبطت في الرصيف وانقلبت بالركاب ”.

وعن سؤاله أمام النيابة عن تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث قال السائق: “ ما بشربش أي مخدرات أنا أب ومعايا ٥ عيال في رقبتي أخاف على نفسي علشانهم ”.

وعززت هيئة الإسعاف بـ 6 سيارات لنقل المصابين بمستشفي العاصمة الإدارية.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بإصابة ١١ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث للوقوف على الملابسات.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.