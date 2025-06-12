الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق ميكروباص تسبب في إصابة 11 شخصًا بالقطامية

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس سائق تسبب في إصابة ١١ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وذلك خلال سيرها بطريق القاهرة - العين السخنة بعد الطريق الدائري الإقليمي اتجاه القاهرة - بالقطامية وذلك ١٥ يوما على ذمة ورود التحريات.

الفرامل السبب..أقوال سائق الميكروباص

وقال السائق في التحقيقات: “أنا فجأة الفرامل سابت من تحت رجلي.. ولقيت العربية خبطت في الرصيف وانقلبت بالركاب ”. 

وعن سؤاله أمام النيابة عن تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث  قال السائق: “ ما بشربش أي مخدرات أنا أب ومعايا ٥ عيال في رقبتي أخاف على نفسي علشانهم ”.

وعززت هيئة الإسعاف بـ 6 سيارات لنقل المصابين بمستشفي العاصمة الإدارية.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بإصابة ١١ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث للوقوف على الملابسات. 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

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