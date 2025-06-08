"كنت ماشي بسرعة، وماعرفتش أفرمل".. نص أقوال قائد سيارة دهس 3 فتيات أثناء عبورهن الأوتوستراد

استمعت النيابة العامة لأقوال قائد سيارة صدم 3 فتيات أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقال المتهم بالتحقيقات: “ما كنتش أقصد، أنا كنت ماشي بسرعة زيادة فعلا.. بس ده علشان كان يوم عيد ومسافر مع عيلتي.. فجأة لقيت البنات قدام العربية، ما عرفتش حتى أفرمل”.

حادث طريق الأوتوستراد اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعادي، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص، تبين إصابة 3 فتيات صدمتهن سيارة مسرعة أثناء عبورهن طريق الأوتوستراد، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحفظ على كاميرات المراقبة

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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