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عروس الشرقية الباكية: "اتجوزت محمد عن حب والناس اللي نشرت الفيديو ظلمتنا"

عروس الشرقية الباكية:أنا
عروس الشرقية الباكية:أنا سعيدة ومبسوطة،فيتو

في تطور جديد لقضية الفيديو المتداول الذي أثار تفاعلًا وجدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، طلبت النيابة العامة بشمال الشرقية تحريات المباحث الجنائية بشأن السن القانوني لعروس ظهرت باكية في حفل زفافها، وسط شكوك حول كونها قاصرا واحتمال تعرضها لضغوط للزواج. 

بعد بلاغ القومي للطفولة والأمومة، الموقف القانوني والطبي في زواج مصاب بمتلازمة داون من فتاة الشرقية

استدعاء أسرتي العروسين للوقوف على ملابسات الزواج 

كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرتي العروسين للوقوف على ملابسات الزواج وتحديد مدى قانونيته.

جاء ذلك عقب بلاغ رسمي من المجلس القومي للطفولة والأمومة، دعا فيه إلى فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، التي تزامنت مع زفاف الشابة على شاب من ذوي متلازمة داون في مدينة الزقازيق.

لكن على الطرف الآخر، كان للعروس نفسها، "ماجدة"المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الشرقية الباكية" رواية مغايرة لما تم تداوله في أول ظهور إعلامي لها، أكدت أن زواجها جاء عن حب امتد لثمانية أشهر، وقالت إن "محمد"، زوجها، شاب حنون ومحترم، يعاملها بكل مودة، نافية تمامًا ما أشيع عن إجبارها أو زواجها رغمًا عنها.

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عروس الشرقية الباكية:أنا سعيدة ومبسوطة…محدش له دخل بينا"،فيتو

وأضافت ماجدة أن دموعها التي ظهرت في الفيديو لم تكن سوى انعكاس لحزن مؤقت نتيجة عدم اكتمال جلسة التصوير(السيشن) التي كانت تنتظرها كأحد أحلام طفولتها، لتوثيق لحظة فارقة في حياتها.

عروس الشرقية الباكية:أنا سعيدة ومبسوطة…محدش له دخل بينا"

وقالت بلهجة حاسمة: "أنا سعيدة ومبسوطة، ومحمد بار بأهله وبيا. الناس اللي نشرت الفيديو ظلمونا وخلوا الكل يشكك في فرحتنا.. محدش له دخل بينا..وكل واحد يخليه في نفسه". 

بعد بلاغ القومي للطفولة والأمومة، الموقف القانوني والطبي في زواج مصاب بمتلازمة داون من فتاة الشرقية

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو يوثق لحظة زفاف شاب من ذوي متلازمة داون إلى فتاة قاصر بنطاق مدينة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل القانوني والمجتمعي.

زواج قاصر وشاب مصاب بمتلازمة داون،فيتو
زواج قاصر وشاب مصاب بمتلازمة داون،فيتو

 المكتب أبلغ النائب العام بالواقعة بعد تلقيه بلاغًا رسميًا على خط نجدة الطفل برقم 102031

وأكد مصدر مسئول في مكتب حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المكتب أبلغ النائب العام بالواقعة بعد تلقيه بلاغًا رسميًا على خط نجدة الطفل برقم 102031، أفاد بأن العروس لم تبلغ السن القانونية للزواج (18 عامًا)، وأن العقد تم قبل اكتمال هذا السن، في مخالفة واضحة للقانون.

ويُظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 27 ثانية، أجواء احتفالية تعكس فرحة العريس، بينما ظهرت العروس باكية خلال الحفل، ما أثار تساؤلات حول رضاها عن الزواج وظروف إتمامه.

وفي أول تعليق من الأسرة، أكدت اسرة العريس أن "من حق نجلهم، مثل أي شاب، أن يتزوج ويكوّن أسرة، خصوصًا أنه يعاني من وحدة شديدة ويحتاج إلى من يشاركه حياته ويهتم به"، مؤكدًا أن "الزواج تم بدافع إنساني وبموافقة الطرفين وأسرتيهما".

والدة الشاب،فيتو
والدة الشاب،فيتو

الزواج من قاصر دون إذن قانوني يُعد باطلًا، وقد يُعرض أولياء الأمور والمسؤولين عن العقد

من الناحية القانونية، أوضح محامي مختص في قضايا الأسرة أن "الزواج من قاصر دون إذن قانوني يُعد باطلًا، وقد يُعرض أولياء الأمور والمسؤولين عن العقد للمساءلة الجنائية.

كما أن وجود إعاقة ذهنية لدى أحد الطرفين قد يطعن في صحة العقد من الناحية القانونية والشرعية، مما يستوجب التحقق من مدى إدراكه الكامل لما أُقدم عليه."

الشاب المصاب بمتلازمة داون،فيتو
الشاب المصاب بمتلازمة داون،فيتو

متلازمة داون تؤثر على الوظائف الإدراكية والمعرفية

طبيًا، يرى احد الاطباء النفسيين، أن متلازمة داون تؤثر على الوظائف الإدراكية والمعرفية، وهو ما قد يحدّ من القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية كالزواج، وبالتالي من الضروري إجراء تقييم نفسي دقيق للحالة، ضمانًا لحمايته من أي استغلال أو ضرر محتمل."

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مقطع فيديو يوثق لحظة زفاف شاب من ذوي متلازمة داون مدينة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية مكتب حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة متلازمة داون النيابة العامة بالشرقية

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