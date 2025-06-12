كأس العالم للأندية، نفاذ تذاكر مباراة الهلال السعودي وريال مدريد

أكدت تقارير صحفية نفاد تذاكر مباراة فريق الهلال ونظيره ريال مدريد الإسباني التى ستجمعهما بكأس العالم للأندية قبل أكثر من أسبوع من موعد المباراة.

نفاد تذاكر مباراة الهلال وريال مدريد

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال وريال مدريد على ملعب ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.



وتضم مجموعة الهلال ونظيره ريال مدريد كل من ناديي باتشوكا المكسيكي وريد سالزبورج النمساوي.



وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.





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