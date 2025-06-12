مونديال الأندية، الثماني الدولي ينضم لمعسكر أتلتيكو مدريد في لوس أنجلوس

انضم لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الدوليين الثمانية إلى معسكر الفريق في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة استعدادا لخوض كأس العالم للأندية 2025.

انضمام 8 دوليين إلى أتليتكو مدريد بأمريكا

وانضم إلى معسكر الفريق الإسباني كل من السلوفيني يان أوبلاك والنرويجي ألكسندر سورلوث والإنجليزي كونور جالاجر، بالإضافة إلى الخماسي الأرجنتيني جوليان ألفاريز ورودريجو دي بول وناويل مولينا وجوليانو سيميوني وأنخل كوريا الذي خاض مساء الثلاثاء مباراة التعادل أمام كولومبيا على ملعب مونومنتال في بوينوس أيرس ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 .



ومن المنتظر أن يشارك اللاعبين الثمانية في تدريبات الفريق اليوم الخميس.

وينتظر الأتلتي وصول خوسيه ماريا خيمينيز خلال الساعات المقبلة والذي لعب أيضا مع أوروجواي مساء الثلاثاء أمام فنزويلا (2-0) في مونتيفيديو ضمن تصفيات مونديال 2026.

وصول أتليتكو إلى أمريكا

وكان أتلتيكو مدريد قد وصل أول أمس الثلاثاء إلى لوس أنجلوس، حيث سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم للأندية مساء الأحد المقبل في مواجهة باريس سان جيرمان المتوج مؤخرا بدوري أبطال أوروبا بقيادة مدربه لويس إنريكي.

وسافرت بعثة "الروخيبلانكوس" من مدريد بـ15 لاعبا من الفريق الأول وستة لاعبين شباب وكانت في انتظار وصول اللاعبين التسعة المشاركين مع منتخبات بلادهم.

وأجرى فريق العاصمة الإسبانية أمس أول تدريب له في لوس أنجلوس قبل انضمام باقي لاعبيه.

وتنطلق كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

ويخوض أتلتيكو مدريد منافسات مونديال الأندية ضمن المجموعة الثانية التي تضم بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، بوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

بابلو باريوس



المجموعة الثانية



وتُعد المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025 واحدة من أكثر المجموعات إثارة، نظرًا لقوة الأندية المشاركة وخبرتها الكبيرة في البطولات القارية والدولية

مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

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