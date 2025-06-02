الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس عصابة تزوير المستندات الرسمية على مواقع التواصل

حبس متهمين
حبس متهمين

جددت نيابة  الأموال العامة، حبس شخصين كونا تشكيلًا عصابيًّا تخصص في النصب على راغبي الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. 

وتبين من التحريات أن المتهمين، وهما عاطل ومالك مكتبة (لأحدهما معلومات جنائية سابقة)، يقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وكانا يدعيان قدرتهما على استخراج مستندات رسمية مقابل أموال، وذلك دون وجه حق.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما هاتفان محمولان، وجهاز لاب توب، وأجهزة وأدوات تُستخدم في مزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبفحص  الأجهزة المضبوطة فنيًا، تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطهما في جرائم النصب والتزوير، وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما للوقائع باستخدام الوسائل المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر  النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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الأموال العامة التواصل الاجتماعي النيابة العامة تزوير المستندات الرسمية محافظة القليوبية نيابة الأموال العامة

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