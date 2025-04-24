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تحطم طائرة تجريبية أمريكية في قاعدة عسكرية

تحطم طائرة، فيتو
تحطم طائرة، فيتو

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير لها اليوم الخميس، أن طائرة تجريبية تحطمت في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في مدينة هامبتون قرب الساحل الجنوبي الشرقي لولاية فرجينيا.

 

تحطم طائرة تجريبية أمريكية في قاعدة عسكرية

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن الطيار في القوات الجوية الأمريكية دونيل رامزي، قوله: إن الحادث وقع في قاعدة (لانجلي- يوستيس) المشتركة بمدينة هامبتون، والتي تعد من أهم المنشآت العسكرية في المنطقة، لافتا إلى أن التحقيق بالحادث جار.

وفي السياق ذاته ذكر المجلس الوطني لسلامة النقل في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "يحقق في تحطم الطائرة التجريبية، قرب هامبتون بولاية فرجينيا.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس أنه، من المقرر إقامة عرض جوي في القاعدة يومي السبت والأحد، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المنكوبة من ضمن الطائرات المشاركة في الفعالية.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة "لانجلي-يوستيس " تقع في مدينة هامبتون بولاية فرجينيا الأمريكية وتحديدا على الحافة الجنوبية الغربية لخليج تشيسابيك وتعد من أهم المنشآت العسكرية في المنطقة.

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قاعدة عسكرية ولاية فرجينيا أمريكا القوات الجوية الأمريكية

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