فاطمة عبد العال الثانية مكرر على الإعدادية الأزهرية بالشرقية: أحلم بالطب وهذه روشتة التفوق

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، حصدت الطالبة فاطمة محمود محمد عبدالعال، الطالبة في معهد النمروط الإعدادي فتيات، المركز الثاني مكرر على مستوى منطقة الشرقية الأزهرية بمجموع 508 درجات، في إنجاز يعبّر عن إصرارها وتفانيها في التحصيل العلمي.

فاطمة تكشف سر التفوق في الشهادة الإعدادية

وترجع فاطمة سر تفوقها إلى حرصها على حفظ القرآن الكريم والمواظبة على أداء الصلوات في أوقاتها، إلى جانب التزامها بساعات مذاكرة منتظمة وصلت إلى أربع ساعات يوميًا.

وتحلم فاطمة بالالتحاق بكلية الطب في المستقبل لتصبح طبيبة تكرّس علمها في خدمة مجتمعها، كما تأمل أن تحظى بشرف لقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وأهدت الثانية مكرر على الإعدادية الازهرية بالشرقية نجاحها وتفوقها إلى والديها اللذان بذلا جهدًا كبيرًا معها خلال مشوارها.

أوضح والد الطالبة فاطمة أن ابنته كانت دائمًا تسعى إلى التفوق وتحقيق أعلى الدرجات طوال مسيرتها الدراسية، وكانت تحلم بأن تصبح طبيبة في المستقبل.

وذكر أنها كانت من الطالبات المتفوقات في المرحلة الابتدائية، وحرصت على الانتظام في دروس تحفيظ القرآن الكريم حتى أتمت حفظه كاملًا، مؤكدًا أن تميزها وتفوقها يعود بعد فضل الله إلى بركة القرآن الكريم.. وأضاف أن لديه ابنتين فقط، وتُعد فاطمة الابنة الكبرى.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريّة

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في وقت سابق؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024 /2025، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة (87.23%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (30453).

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567) بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان (49009).

وهنأ وكيل الأزهر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.

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