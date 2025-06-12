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أحمد جاب الله الأول على الإعدادية الأزهرية بالشرقية: القرآن والصلاة سر تفوقي

أحمد جاب الله الأول
أحمد جاب الله الأول على الإعدادية الأزهرية بالشرقية،فيتو

عمت الفرحة منزل الطالب أحمد علي السيد جاب الله، بعد حصوله على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الشرقية، بمجموع 509 درجات، محققًا إنجازًا كبيرًا لمعهده "منيا القمح الإعدادي بنين".

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمنطقة الشرقية الأزهرية

وأكد أحمد لـ فيتو أن سر تفوقه يعود إلى تمسكه بالقرآن الكريم ومواظبته على الصلاة، إلى جانب دعم أسرته التي وصفها بالركيزة الأساسية لنجاحه، مشيرًا إلى أن والده يعمل طبيب أسنان، ولديه شقيقان أحدهما يدرس بكلية الطب.

أربع ساعات متواصلة للمذاكرة

وقال أحمد إنه كان يخصص يوميًا نحو أربع ساعات متواصلة للمذاكرة، منذ بداية العام الدراسي وحتى آخر لحظة، مضيفًا أنه كان يتوقع أن يكون من بين أوائل الجمهورية نتيجة للجهد المتواصل والمثابرة.

وأكد أحمد أنه حافظ لكتاب الله وحصل على إجازة في تلاوته، كما أنه يطمح إلى استكمال مسيرة التفوق خلال المرحلة الثانوية ليحقق حلمه بدخول كلية الطب البشري والتخصص في طب العيون، ليخدم مجتمعه ويرفع اسم الأزهر، معربًا عن أمله في لقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريّة

وكان  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد في وقت سابق نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ١٩٤٢٦٣ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٩٢٠٠١، وبلغ إجمالي الناجحين ١٥٨٥٩٤ بنسبة ٨٢.٦٠%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان ٣٥٦٦٩.

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