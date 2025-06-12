الخميس 12 يونيو 2025
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بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمنطقة الشرقية الأزهرية

السيد أحمد الجنيدي
السيد أحمد الجنيدي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية منذ قليل أسماء الطلاب والطالبات الأوائل، بالشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الشرقية، حيث تضمنت القائمة الطلاب المبصرين والطلاب المكفوفين، بعدد من المعاهد الإعدادية الأزهرية بالمنطقة المركزية الأزهرية بالشرقية.

أسماء الطلاب والطالبات الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية

وجاءت أسماء الطلاب والطالبات الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية، على النحو التالي:

 

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 أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمنطقة الشرقية الأزهرية،فيتو
 أوائل الشهاة الإعدادية 2025 بمنطقة الشرقية الأزهرية،فيتو
 أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمنطقة الشرقية الأزهرية،فيتو

وأعرب "الجنيدي"عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريّة

واعتمد الدكتورمحمد الضويني، وكيل الأزهر، في وقت سابق نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ١٩٤٢٦٣ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٩٢٠٠١، وبلغ إجمالي الناجحين ١٥٨٥٩٤ بنسبة ٨٢.٦٠%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان ٣٥٦٦٩.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 
بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية ١٧٧٦٥٦ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٧٣٤٤٨، وبلغ إجمالي الناجحين ١٣٣٣٣٣ بنسبة ٧٦.٨٧%، ومن لهم دور ثان ٤٤٣٢١.

وأعرب وكيل الأزهر عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

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