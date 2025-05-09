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ثقافة وفنون

تكريم طه دسوقي في مهرجان المركز الكاثوليكي عن دوره في مسلسل حالة خاصة

طه الدسوقي، فيتو
طه الدسوقي، فيتو

كرم إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال 73  الفنان الشاب طه دسوقي عن دوره في مسلسل حالة خاصة.

وأعرب طه دسوقي عن سعادته بتكريمه بمنحه الجائزة التشجيعية من المهرجان، وقال:" سعيد جدا بتكريمي بالجائزة الكبيرة دي علي مشواري اللي لسه هيبدأ".

وتشهد الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما العديد من الجوائز، وهي كالآتي: جائزة الريادة السينمائية وتمنح لكل من؛ الفنان أحمد ماهر والفنانة صابرين والفنان محمود الحديني ولوسي والفنانة سميرة محسن.

وتمنح جائزة المهرجان الخاصة لـ مريم نعوم، وجائزة فريد المزاوي تذهب إلى المخرج هاني لاشين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما بالنسبة لجائزة الإبداع الفني وتذهب لكل من مادلين طبر وانتصار والمنتج حسن الفلا ومدير التصوير مصطفى عز الدين.

وبالنسبة لجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي تذهب للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، والفنان طه دسوقي أفضل ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وأخيرا جائزة المركز التشجيعية تذهب للفنانة هاجر السراج.

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مهرجان المركز الكاثوليكي طه دسوقي حالة خاصة

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