كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي والقناة الناقلة

كأس عاصمة مصر، يلتقي فريقا الإسماعيلي وإنبي مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السلام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مسابقة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يلتقي فريقا الإسماعيلي وإنبي في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السلام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مسابقة كأس عاصمة مصر.

وتذاع مباراة الإسماعيلي وإنبي عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة.

الإسماعيلي وإنبي

ويعانى الإسماعيلى من غيابات كثيرة هي: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومي وعماد حمدي وكمال السيد وأحمد الشيخ ومحمد حسن بسبب انتهاء تعاقدهم وانقطاعهم عن التدريب وهشام محمد وعبد الله محمد وخالد النبريصي وحاتم سكر للإصابة.

ويأمل حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبى، في مواصلة نتائجه الجيدة باستثناء خسارتي نصف النهائي، والفوز على الإسماعيلى وتحقيق المركز الثالث في كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة تحديد المركز الثالث

مباراة تحديد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر بين الإسماعيلي وإنبي، يديرها محمد عباس مايو (حكم ساحة) ويعاونه كل من: محمد القاضي وكيرلس نزيه (حكمين مساعدين) وإبراهيم محمد (حكم رابع) ومحمد سلامة ميدو (حكم فيديو) وشريف عبد الله (مساعد حكم فيديو).

حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي، فيتو



كأس الرابطة

وانطلقت مسابقة كأس الرابطة موسم 2022، وتوج بها فيوتشر (مودرن سبورت) حاليًا للمرة الأولى بعد الفوز على غزل المحلة (5-1)، بينما توج سيراميكا كليوباترا بالنسخة الثانية والثالثة بعد الانتصار على المصري بنتيجة (4-1) بالاولي وطلائع الجيش بالثانية ( 3-1).

وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتين تضمان 4 فرق.

واعتمدت البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات قبل بدء مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية، هي: (بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج الكبار أو رباعي المربع الذهبي للدوري المصري وهي: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين.

- الوصيف 4 ملايين.

-الثالث 2 مليون.

-الرابع 1.5 مليون.

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