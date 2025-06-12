الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التفاصيل الكاملة لأزمة "سفرية ألمانيا" بين الزمالك وأحمد حمدي

أحمد حمدي
أحمد حمدي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل أزمة جديدة بين اللاعب أحمد حمدي وإدارة النادي، بعد سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب مسبقًا بأنها قامت بحجز الفندق والطيران والمستشفى، لكن عند وصوله إلى ألمانيا، فوجئ اللاعب بعدم سداد النادي لأي من التكاليف، واضطر لدفعها من حسابه الخاص له وللطبيب المرافق.

وعد بتحويل الأموال.. والنتيجة: “لا شيء”

وبحسب المصدر، أخطر مسؤولو الزمالك اللاعب لاحقًا أن المبالغ تم تحويلها إلى حسابه، لكنه عند الاستعلام لم يجد أي تحويل مالي قد وصله، وهذه الواقعة تسببت في غضب شديد لدى اللاعب الذي شعر بالتلاعب وعدم المصداقية.

 

التسريب: عضو مجلس إدارة يورّط اللاعب

المصدر أشار إلى أن أحد أعضاء مجلس الإدارة قام بتسريب محضر اجتماع ومستندات خاصة للإعلام، في محاولة لإحراج أحمد حمدي والتشكيك في روايته.

رد فعل اللاعب: غضب وتمرد


اللاعب أحمد حمدي – وفقًا للمصدر – قرر عدم السكوت وبدأ في الهجوم العلني ورفض التراجع عن تصريحاته التي نشرها عبر حسابه علي انستجرام، مما يضعه تحت طائلة الغرامة المالية من جانب الإدارة.

 

وائل القباني يقترب من الرحيل

وفي خضم هذه الأزمة، يتجه وائل القباني، مدير الكرة، للرحيل قريبًا في ظل أجواء مشحونة وعدم استقرار واضح داخل القلعة البيضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة النادي ادي الزمالك إدارة الزمالك أحمد حمدي التسريب

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

عقب قرار السيسي تشكيل مجلس التنسيق الأعلى، 15 مجالا للتعاون المصري السعودي

أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

قرار جمهوري بالموافقة على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، اعرف التفاصيل

بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)

آخر تطورات واقعة سرقة كنز نوال الدجوي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محرومة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

المزيد

انفوجراف

آخر تطورات واقعة سرقة كنز نوال الدجوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم زيارة مسجد الجمعة في المدينة المنورة وما فضله؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية