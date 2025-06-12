الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب في مشاجرة بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق. 


وقال المتهم في اعترافاته أمام  نيابة السلام إنه تلقى اتصالا في يوم الحادث من صديقه يطلب نجدته لتشاجره مع المجني عليه، فهم لمساعدته ومساندته وتوجه إلى المشاجرة وحاول الفصل بين الطرفين.


وأضاف أن المجني عليه لم يرض بالصلح أو تسوية الوضع واستمر في التشاجر معهما ثم سبه وأهانه وسط الشارع موجها إليه سيلا من الشتائم بوالدته التي يندى لها الجبين وهو الأمر الذي رفضه فلم يشعر بنفسه إلا وقد طعنه طعنة نافذة أسقطته قتيلا.


البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم غارقا في دمائه، على الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين صحته.

وبإجراء التحريات تبين ان مشاجرة نشبت بين صديقين وشاب بسبب خلافات بين الأخير وأحدهما والذي أقدم على إثرها بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في صدره فأسقطه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب تعدي المجني عليه بالسب والقذف.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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