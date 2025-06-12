الحكومة تعلن عن فرص عمل جديدة، اعرف الشروط والمزايا

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وذلك للشباب الخريجين والحاصلين علي مؤهلات عليا ومتوسطة وذلك بمحافظتي القاهرة والجيزة.

فرص العمل المطلوبة

وكشفت وزارة العمل أن فرص العمل المطلوبة تضمنت توفير 200 فرصة عمل وشملت الوظائف أخصائي تمويل.

الشروط المطلوبة

وأكدت وزارة العمل أن الشروط المطلوبة ألا يزيد عمل المتقدم عن 35 عاما وألا يقل عن 18 عاما كما تضمنت الشروط أن يكون حاصلا على مؤهل عال ومتوسط وفوق متوسط والقدرة على العمل الميداني.

مزايا فرص العمل

وأشارت الوزارة إلى أن المزايا تشمل: "مدة العمل 8 ساعات والحصول علي رواتب مجزية ووثيقة تأمين وتوفير حماية اجتماعية وطبي".

وطالبت وزارة العمل بسرعة التقديم لفرص العمل المعلن عنها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل علي توفير فرص عمل جديدة وذلك للحد من البطالة.

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