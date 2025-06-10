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أخبار مصر

وزير العمل يستقبل وزير الشباب لبحث التعاون في مجالات التوظيف والتدريب المهني

وزير العمل يستقبل
وزير العمل يستقبل وزير الشباب والرياضة، فيتو
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 استقبل  وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث تحديث مذكرة التفاهم بين الجانبين، وتعزيز التعاون في دعم العمالة، والتمكين الاقتصادي للشباب، والتوسع في برامج التدريب المهني وملتقيات التوظيف.

 

الربط بين الوزارتين في موقف العمالة غير المنتظمة بمراكز الشباب

 وتناول اللقاء مناقشة الربط بين الوزارتين في موقف العمالة غير المنتظمة بمراكز الشباب، وإمكانية تحويل مراكز شباب إلى مراكز تدريب وتأهيل مهني، على غرار مركز شباب الأميرية، بالإضافة إلى تسهيل تقديم التعليم الحرفي داخلها، وربط جهود وزارة العمل بمنصة "توظيف مصر" التابعة لوزارة الشباب والرياضة. 

 كما تم بحث تقديم الدعم الفني لمراجعة دليل التصنيف المهني، خاصة باب "مساعدي الأخصائيين في الرياضة واللياقة البدنية"، ودمجها مع وزارة العمل، والتوسع في أنشطة الاتحاد العام لشباب العمال، وتسويق منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، وكذلك "بيزنس يا شباب".

 وأكد الجانبان على أن “التعاون بين الوزارتين، خطوة مهمة نحو تحويل مراكز الشباب إلى منصات إنتاج وتدريب متكاملة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية تواكب متطلبات سوق العمل، محليًا ودوليًا، وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب في دعم التشغيل”.

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