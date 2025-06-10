وزير العمل يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

بحث وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء،عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي، تفعيل سُبل التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وتناقش الوزير مع "الوفد الأوروبي" في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها:تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص،لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد،لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة،وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل،والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر.

وجاء ذلك بهدف زيادة معدلات التشغيل،وخفض نسبة البطالة،وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،وتنمية مهارات الشباب لتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي في "الرسمي".

وشارك في اللقاء الدكتور سمر الأهدل ممثلة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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