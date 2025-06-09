الإثنين 09 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حادث بالمقطم

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 صرحت نيابة الخليفة والمقطم بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها، بينما أصيبت صديقتها بعدما صدمتهما سيارة مسرعة أثناء سيرهما، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على كورنيش المقطم ووقوع ضحايا.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة برفقتها سيارات الإسعاف، وتبين مصرع فتاة وإصابة صديقتها جراء الحادث، وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والمصابة للمستشفى لتلقي العلاج.

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نيابة الخليفة والمقطم نيابة الخليفة مديرية أمن القاهرة كورنيش المقطم

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