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محافظ الدقهلية في جولة نيلية بالأتوبيس النهري بأول أيام تشغيله (صور)

تشغيل الاتوبيس النهري
تشغيل الاتوبيس النهري في المنصورة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم بجولة في نيل المنصورة بالأتوبيس النهري في أول أيام تشغيله أول أيام عيد الأضحى، وأكد ضرورة تعظيم الاستفادة من مشروع الأتوبيس النهري لتحقيق أكبر منفعة للمواطنين، في توفير وسيلة تشمل خدمات النقل والترفيه والتنزه للمواطنين بالنيل.

محافظ الدقهلية في جولة نيلية بالاتوبيس النهري بأول أيام تشغيله في عيد الأضحى

 

وأكد محافظ الدقهلية أنه قام بجولة اليوم بالأتوبيس النهري لتشجيع المشروع وتعريف الناس بالمشروع وتعريفهم بتشغيله لزيادة إقبالهم عليه والإستفادة منه كوسيلة نقل موازية وبديل لركوب السيارات ووسيلة ترفيه، وأضاف أن رحلة الأتوبيس النهري تستمتع خلالها بمنظر طبيعي رائع يعكس جمال النيل، والتقى المواطنين بالأتوبيس وجلس معهم، كما جلس بين الأطفال بالأتوبيس وتحدث معهم واستمع إليهم وعن رأيهم في الأتوبيس النهري.

التشغيل يعتبر المرحلة الأولى للأتوبيس النهري

وأضاف محافظ الدقهلية أن هذا التشغيل يعتبر المرحلة الأولى للأتوبيس النهري حيث نعمل على دراسة تشغيل عدد أكبر من الأتوبيسات، وتقليل المدة البينية للرحلة، كما يمكن إنشاء مراسي جديدة وزيادة عددها لتخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين بطول مجرى نهر النيل بالمنصورة، وأكد على توفير جميع الدعم اللازم وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المشروع، وأنه لا يدخر جهدا في سبيل إنجاح كافة المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين.

ورافق محافظ الدقهلية خلال رحلته بالأتوبيس النهري، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، وأحمد ماهر نائب رئيس الحي، ومحمد عنان مدير الأتوبيس النهري، وأحمد عزت رئيس مجلس إدارة الشركة. 

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