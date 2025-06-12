الاستماع لأقوال شهود العيان في العثور على جثة مصابة بطلق ناري في نيل الصف

تجرى نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في نيل الصف جنوب محافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليه، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

أقوال شهود العيان في الحادث

وكشف أحد شهود العيان، ويدعى "س.م"، من سكان المنطقة القريبة من النيل تفاصيل الحادث، حيث قال: كنت ماشي الصبح بدري على الكورنيش، وشوفت الجثة طافية وسط المية، شكلها كان غريب ومخيف، ناديت على الناس بسرعة وبلغنا الشرطة."

جثة طافية بنيل الصف

وكان مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل الصف.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.