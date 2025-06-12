الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في العثور على جثة مصابة بطلق ناري في نيل الصف

العثور على جثة
العثور على جثة

تجرى نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في نيل الصف جنوب محافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليه، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

أقوال شهود العيان في الحادث

وكشف أحد شهود العيان، ويدعى "س.م"، من سكان المنطقة القريبة من النيل تفاصيل الحادث، حيث قال: كنت ماشي الصبح بدري على الكورنيش، وشوفت الجثة طافية وسط المية، شكلها كان غريب ومخيف، ناديت على الناس بسرعة وبلغنا الشرطة."

جثة طافية بنيل الصف

وكان مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل الصف.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة نيل الصف الجيزة الطب الشرعي

مواد متعلقة

قرارات عاجلة للنيابة في اتهام عامل بمدرسة خاصة بالاعتداء على طالب بالصف الرابع بالجيزة

الأكثر قراءة

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تعليق برلماني بشأن موقف مصر من قافلة الصمود

برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

التفاصيل الكاملة لأزمة "سفرية ألمانيا" بين الزمالك وأحمد حمدي

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

المزيد

انفوجراف

5 شروط لعضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

صيغة الإمام الشافعي للصلاة على سيدنا محمد

ما حكم زيارة مسجد الجمعة في المدينة المنورة وما فضله؟

المزيد
الجريدة الرسمية